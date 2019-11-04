慶祝遊行之後…國民封王MVP 小史將跳脫合約

史崔斯柏格將跳脫合約，成為自由球員。（美聯社）

百萬人遊行 一片紅海

國民隊昨天舉行封王慶祝遊行。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕成軍51年來首度贏得世界大賽冠軍的國民隊，昨天舉行封王慶祝遊行，讓華盛頓特區成為一片紅海，估計有近百萬人共襄盛舉。

這也是1924年的參議員隊之後，95年來華盛頓特區的第1個世界大賽冠軍，加上國民隊4勝都在客場拿下，球迷唯有此時能慶祝，因此沒有人想錯過，過程充滿歡樂、激情和笑聲。

請繼續往下閱讀...

恐不執行齊默曼選擇權

感觸最多的是35歲的精神領袖齊默曼，他在20歲時獲得國民隊第1指名，經過15年終於初嚐冠軍滋味，齊默曼表示：「我們是2019世界大賽冠軍，沒有人可以從我們身上奪走！」

不過，消息來源指出，國民隊將不執行齊默曼明年1800萬美元（台幣5.53億元）的選擇權，但仍有可能改以較低價合約把他簽回來。世界大賽MVP史崔斯柏格則將跳脫還有4年、1億美元（台幣30.73億元）合約，成為自由球員。

史崔斯柏格於2016年5月和國民隊簽下7年1.75億美元（台幣53.78億元）合約，今年贏得生涯新高的18勝（6敗），防禦率3.32，更成為史上第1個年度季後賽5勝0敗的投手，防禦率1.98，因此決定到自由球員市場測試身價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法