中國福州羽球公開賽》今午首戰瑪琳 小戴拚止連敗

戴資穎今將與對戰2連敗的瑪琳狹路相逢，力拚開胡。（資料照，Badminton Photo提供）

西班牙瑪琳傷後復出以來拿下1冠1亞，已成種子殺手。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕經過1週休息，台灣一姊戴資穎預計今日中午11點30分在超級750系列中國福州羽球公開賽，首戰里約奧運金牌西班牙好手瑪琳，力拚終結對戰2連敗，挑戰重返世界球后寶座。

傷勢未癒 戴資穎保持鬥志

戴資穎10月在丹麥、法國連兩週密集出賽，2站共打9場賽事，腳踝、腰、背都有不適，上週返回高雄長庚醫院檢查、治療。小戴透露，結束歐洲兩站賽事，上週在台灣就調好時差，福州賽屬高強度賽事，相信對手一定會全力以赴，自己也要保持高昂鬥志。

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緊追球后 保分壓力丟奧原

日本名將奧原希望以9萬1586分躍居世界第一，戴資穎以9萬1395分緊追其後。對小戴利多消息是，她去年在福州賽退賽，本屆無保分壓力，但首輪就遇到世界排名第10的瑪琳，也是兩人近5站第3次過招，小戴生涯對戰以7勝6敗稍占上風，但9月中國賽、10月法國賽都由瑪琳取勝。

此外，昨賽前記者會聚焦於橫空出世的17歲南韓「超新星」安洗瑩，她在法國賽成為史上最年輕750系列女單冠軍得主。戴資穎也大讚她身材出色，又具速度、力量，是可敬的對手。

世界排名第2的台灣一哥周天成去年決賽不敵球王桃田賢斗，今年有保分壓力，而他在今日輪空，預計週三上場，首輪和世界排名23的「羽球王子」王子維上演內戰，過去雙方5度交手全由小天獲勝。

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