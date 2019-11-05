裙襬搖搖再簽3年！徐薇淩力挺在家比賽

台灣裙襬搖搖LPGA甫落幕，徐薇淩並列19為台將最佳。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽日前落幕，4天下來吸引6萬7373人觀賽，尤其決賽日多達3萬6000名球迷一同見證冠軍出爐，寫下新猷；裙襬搖搖基金會已和LPGA簽約，未來3年仍能見到最高等級的女子高球賽事在台灣舉行。

上週賽事不只有5大賽冠軍參賽，還有世界排名前60的好手齊聚一堂，吸引大批球迷進場，創下台灣自2011年舉辦LPGA賽事以來觀賽人數新高，尤其3名選手打進延長賽，也是史上頭一遭。

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連寫台將最佳 徐本季還有3站

今年領銜出擊的台灣女將徐薇淩，最終以並列19名作收，為台將最佳，她說：「真的很希望這項比賽能一直在台灣舉辦。」決賽日賽後，她特別花時間為球迷簽名、拍照，回饋大家的支持。

徐薇淩今年還有3場比賽，包含本週TOTO日本菁英賽、CME年終賽及台灣大哥大賽事，展望新球季，她說：「希望揮桿能再穩定一點。」今年有許多站晉級決賽，卻沒能打出理想成績，心態上得再加強，但教練利格勒鼓勵她，「狀況不好都可以晉級，只要調整好，該來的就會來。」

另一台將程思嘉今年8月在生火者錦標賽贏得職業生涯首冠，新球季也將回到LPGA，她表示，歷經這兩年在次巡賽的磨練，她認為自己在心態上更成熟，也更懂得如何與教練、桿弟溝通，期待新球季能繳出佳績。

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