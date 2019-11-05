林書豪全能身手 中媒要自家人學學

林書豪CBA首秀展現全能身手，獲得高度評價。（資料照，取自林書豪IG）

〔記者廖聿偉、林岳甫／綜合報導〕林書豪在CBA首場例行賽就率隊大勝開胡，還轟下全場最高25分，力壓所有外援。中國媒體給予高度評價，認為他打球不拖泥帶水，得分高效率，值得中國球員效法。

轉戰CBA首秀就打出NBA身價，林書豪也鬆了口氣，他坦言，「近年受到傷勢影響，在場上時間銳減，賽前其實很焦慮。現在可以健康打球，在球迷面前打一場真正的比賽，內心很滿足。」

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林書豪得分爆發，還發揮擅長的組織能力，送出全場最高的9次助攻，中媒也稱讚，能得分又能分享球權，是一般外援沒有的特質。

林書豪則特別點名隊友方碩，「上半場我其實表現不好，身為控球後衛，並沒有找到很多機會，這點必須跟全隊道歉。所幸方碩挺身而出，拯救球隊，也證明我們是一支緊密結合的團隊。」此役方碩挹注18分，上半場投進3記三分彈。

賽前林書豪曾承諾，只要投進1顆三分球，就捐出3000元人民幣（約1.3萬台幣）做公益，未料首戰5投0中，他笑說，「應該是我太想投進了！」雖然連一毛錢都無法捐出，但賽後仍暖心將球鞋送給場邊小球迷，讓觀眾又驚又喜。

近年不少台灣球員至中國CBA籃球聯賽討生活，其中效力廣州龍獅第3季的陳盈駿首戰表現精湛，繳出11分及全隊最多6助攻；上季SBL助攻王林韋翰CBA生涯首戰先發出賽27分鐘，攻下10分、3助攻，也有望在青島國信雙星成為不動先發。

林韋翰在CBA生涯首戰就先發出賽27分鐘，攻下10分、3助攻。（資料照，取自林韋翰粉絲專頁）

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