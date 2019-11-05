背靠背大三元 大帝、新人王有默契

詹姆斯（右）連兩戰繳出大三元成績，助湖人寫下5連勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前役同場繳出大三元的詹姆斯、東契奇，昨天再次攜手締造紀錄，連兩戰繳出大三元，幫助球隊拿下勝利。

詹姆斯穩定輸出 湖人5連勝

詹姆斯前役對獨行俠飆出39分、16助攻、12籃板，昨面對馬刺也繳出21分、13助攻、11籃板，率隊以103：96收下5連勝，助湖人衝上西部龍頭。34歲的詹皇也成為史上連兩戰締造大三元第2年長的球員，僅次於傳奇球星「指環王」B.羅素，他在1969年以35歲之齡寫下這項紀錄。

請繼續往下閱讀...

今年多了A.戴維斯助拳，詹姆斯開季表現相當穩定，場均25.5分、11.2助攻、8籃板，他認為，擺脫腹股溝傷勢是本季提升的關鍵，「現在沒有帶傷打球，找回自己的速度、力量。」

此外，詹姆斯昨繳出2次抄截，生涯累積1946次，超越前湖人球星布萊恩的1944次，獨占史上第15名，一晚寫下兩項紀錄。

東契奇（右）繳出「背靠背」大三元，獨行俠大勝騎士。（美聯社）

獨行俠二年級生東契奇，昨飆出29分、15助攻、14籃板，率隊以131：111大勝騎士。

東契奇前役碰上湖人，拿下31分、15助攻、13籃板，昨成為史上最年輕連兩戰締造25分大三元的球員；且生涯11次大三元中，有7次至少攻下25分，讓他超越傳奇名將奇德，也是獨行俠隊史上拿下最多次25分大三元的球員。

東契奇連2戰25分三雙

昨再度和偶像詹姆斯一起寫紀錄，還獲得詹皇稱讚，東契奇說：「這對我來說真是瘋狂的事，我一直努力追隨他的腳步，從一開始是我的偶像，到現在一起比賽、玩樂，真的很特別。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法