雙MVP不來電 火箭寫最慘烈一節

熱火J.巴特勒（左）首節帶頭下馬威，打得火箭無力招架。（歐新社）

首節輸32分 史上第3慘

〔記者吳孟儒／綜合報導〕進入後魏德時代的熱火，昨在主場火力全開，首節就拿下46分，單節領先32分更列入史冊，最終以129：100在自家球迷前威風取勝；火箭在吞下2連敗後，殘破防守及「MVP連線」進攻效率不彰的危機浮現檯面。

熱火首節祭出狂暴攻勢，團隊命中率達69.6％，當家球星J.巴特勒繳出13分、5籃板、5助攻全能表現，全場最多領先41分，給足前來踢館的火箭下馬威。

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熱火單節狂勝32分、寫下隊史新猷，是NBA自1954-55年賽季啟用24秒進攻計時以來，史上第3大首節勝分差距，更是火箭單節最慘紀錄。哈登無奈表示，「他們一上場就帶著滿滿能量，不停地重擊我們，我們完全無法抗衡。」

防守破洞 失分聯盟最多

火箭防守漏洞百出，過去6戰場均失分高達127分，排名聯盟第一，防線殘破也不見進攻成長，本季雖找來魏斯布魯克壯大團隊戰力，但昨他表現淒慘，僅10分進帳，正負值為-46，寫下生涯最糟表現。

哈登貢獻29分，全場卻出現6次失誤，他和魏少累計13次，但火箭主帥丹東尼對兩主力仍深具信心，「這是新的一年，面對現況確實得有所警惕，不過我們會成功反彈，就待時間證明。」

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