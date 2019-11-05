NBA開季神展開 強權弱旅大洗牌

恩比德。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019-20年NBA開季約兩週，各隊戰力大洗牌，其中重量級球星A.戴維斯、雷納德和魏斯布魯克等轉隊後，也率隊打出新氣象，話題十足。美媒《ESPN》針對新球季，評選出開季最強勢、最令球迷驚奇與失望的球隊。

最強勢 七六人唯一不敗

七六人明星中鋒恩比德，因傷勢與鬥毆禁賽，開季打了3場，但球隊仍逆勢打出5勝0敗的佳績，成為全聯盟唯一不敗之師。美媒資深記者普當斯認為，七六人進攻節奏緩慢，比賽觀賞性不高，卻利用身高優勢、扎實防守，成為聯盟開季最強勢的球隊。

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金童加持 太陽改善體質

上季僅拿下19勝的西部爐主太陽，本季脫胎換骨，開季拿下4勝2敗，暫與金塊、獨行俠和馬刺並列西部第4，期間還曾打敗超強勁旅快艇，且吞下的2敗都僅輸1分。

盧比歐。（資料照，法新社）

美媒知名記者馬克思點出關鍵，西班牙金童盧比歐加盟後，改變了球隊體質，將年輕球員串聯在一起，打出均衡的攻守戰力，在狀元郎艾頓遭禁賽的不利因素下，仍打出大驚奇，但好戰績能持續多久，仍需觀察。

輕守又爆傷兵 勇士落難

柯瑞日前因手掌骨折，至少須缺賽3個月，也宣告勇士將進入寒冬期，開季1勝5敗在西部墊底，早已不是連5年殺進冠軍賽的強隊。

美媒資深記者佩爾頓直言，在K.湯普森確定本季例行賽難以回歸後，可預期勇士本季可能打得很掙扎，未料卻比想像中的更差，尤其是防守猶如紙糊，場均失分和輸分都排在聯盟末段班，成為開季最令人失望的球隊。如今柯瑞又將缺陣一段時間，勇士戰績恐持續探底。

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