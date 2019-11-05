12強賽》B組魔王戰 日鎖定台灣假想敵

台灣隊後天對決日本隊，昨進行賽前練習。（記者林正堃攝）

台日大戰後天登場

球評古田敦也（左）認為台灣隊能給日本帶來威脅。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕這屆12強賽台灣隊真的好熱門！繼前南韓名投奉重根盛讚台灣比想像中強很多，前日本名捕古田敦也昨也說，台灣是預賽B組日本最大對手，必須警戒。台日大戰後天晚上6點半打響，自開放職業球員參賽的一級國際賽事，兩隊交手日本全勝而歸。

奉重根上週抵台為南韓情蒐，在場邊緊盯台古熱身賽，看完大驚，直說看到台灣隊實力嚇一大跳，很多投手球速都超過150公里，比想像中強2、3倍，看好台、日攜手晉級複賽。

前日名捕古田敦也：提防台灣左砲管

曾多次來台的古田，是日職央聯10屆捕手金手套得主，曾任養樂多監督，12強賽擔任日本電視台球評，昨現身洲際球場直說好懷念。

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期待王柏融的表現

古田表示，台灣隊實力強勁，對日本來說是最可怕的對手，也是很大假想敵。他認為，這幾年台、韓打者進步很多，特別是台灣有很多出色左打者，能給日本帶來威脅，「亞洲三國是共同競爭關係，也是生命共同體。」

王柏融在中職連兩年繳4成打擊率，今年再披國家隊戰袍征戰12強賽，古田說，很期待王柏融表現，只是今年在日職受到傷勢影響，沒有將實力完全發揮。

古田是1988年奧運、1999年亞錦賽日本隊國手，他說，當年奧運對郭李建夫印象深刻，投球姿勢和技術都很好；亞錦賽蔡仲南高壓投球加上拿手指叉球，日本打者都打不到，「20年前的事了，很懷念。」

在日職古田常與台灣名投對決，他大讚郭泰源、郭源治是很棒的投手，「郭泰源球太快，在打擊區還沒意識到，球就進本壘板了。」

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