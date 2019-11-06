勇士救世主降臨 新秀慶生飆34分

帕斯卡爾昨轟全隊最高34分，助勇士於新主場奪下首勝。（法新社）

勇士奪新主場首勝

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管勇士主力全倒下，陣中無球星坐鎮，但新秀帕斯卡爾昨在生日夜打出驚奇表現，轟下全隊最高34分、13籃板，率隊以127：118擊敗由里拉德及麥考倫領軍的拓荒者，收下在新主場大通中心的首勝。

帕斯卡爾今年選秀第2輪第11順位才被勇士挑中，昨展現初生之犢不畏虎的膽識，完成令人驚豔的生涯代表作，讓球迷陷入瘋狂，目前在養傷的柯瑞也大讚，「他完全在不同檔次，真的愛死他的表現！」

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K.湯普森本季因膝傷歸隊遙遙無期，柯瑞左手掌骨折將缺陣3個月，之後D.格林爆出左手食指受傷，D.羅素也因右腳踝扭傷進入傷兵名單，現在的先發5人毫無星度可言，不過，也讓年輕小將有更多發揮空間。

勇士主帥柯爾認為，帕斯卡爾的身體素質不差，且打球時拚勁十足，有機會像格林一樣成為「選秀二輪驚奇」，在未來撐起一片天。

帕斯卡爾或成二輪驚奇

在23歲生日大爆發的帕斯卡爾表示，「其實我早上醒來根本沒注意，還在想為什麼手機一直響，直到看完訊息才知道自己生日。」對於滿場球迷高喊MVP的聲浪不絕於耳，令他相當驚喜，「這真的很不可思議，畢竟我還只是名新人，很感謝他們如此支持我。」

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