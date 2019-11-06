12強賽》日逆轉委內瑞拉 嚇出冷汗

日本逆轉擊敗委內瑞拉，拿下首勝。（記者羅沛德攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕誓言預賽全勝打回東京的日本隊，昨在桃園球場首戰就被委內瑞拉嚇出冷汗，8局下才靠對方投手狂丟6次保送，單局攻6分逆轉，終場8：4奪下首場勝利。

日本菊池涼介在8下適時敲安扳平比分。（記者羅沛德攝）

委隊牛棚自爆 味全新洋投放火

日本隊昨派央聯三冠王山口俊先發，卻投得辛苦，4局就用78球，被敲5支安打，失掉1分。監督稻葉篤紀認為，山口俊在沖繩集訓狀況就不佳，昨也出現一些問題，會再幫他做修正。

日本隊打線前4局也受制在大聯盟奪31勝的委內瑞拉先發杜布朗壓制，僅敲1支安打。前7局僅在5局靠「廣島組合」菊池涼介和鈴木誠也連線攻下2分，以2：4落後。

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委內瑞拉牛棚卻在8局下自爆，開局投出2保送後，換上味全龍新簽的洋投瓦茲卡納，卻大放火，投3次保送狂掉4分慘遭逆轉。委內瑞拉總教練素貝羅也洩氣說，8局投手出了些狀況，就是沒辦法止血。

日本隊安打數雖比委內瑞拉少，卻選了12次保送，稻葉認為這是關鍵地方，「打者發揮好的韌性和黏功，即便前面沒辦法得分，靠他們的纏鬥選到不少保送，希望能將這樣的串聯效果帶到隔天的比賽。」

日8下大反攻 首勝開張

中繼投手甲斐野央也扮演關鍵角色，他在8局登板猛飆157公里速球，和山崎康晃聯手投出最安定的6個出局數，在成棒代表隊生涯首戰就奪下勝投。

甲斐野央表示因為是第一次，更加感受到責任感，「我都告訴自己不管在哪局上場，就要把實力發揮出來，捕手會澤翼也幫了我很多忙，很滿意這場比賽的表現。」

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