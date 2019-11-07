中國福州羽球公開賽》天王內戰拍下子維 小天晉級16強

世界排名第2、台灣一哥周天成取得福州賽男單16強門票。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2、台灣一哥周天成與世界排名23的二哥王子維，昨在超級750系列中國福州羽球公開賽男單首輪上演「天王內戰」，最終小天技高一籌以21：19、21：17勝出，取得對戰6連勝及男單16強門票。

昨「天王內戰」，王子維不敵周天成。（資料照，記者劉信德攝）

去年奪下福州賽亞軍的周天成，這次面對熟悉的王子維，首局歷經13次平手後，小天靠著經驗連下2分成功先馳得點；次局克服開局落後，靠著強力殺球搶回領先優勢，最終快意晉級。

今戰日本西本拳太 爭8強

周天成今與世界排名12的日本好手西本拳太拚搶8強資格，小天生涯對戰7次取6勝，近期3次對戰全勝。不過，周天成向來打西本拳太特別棘手，7次過招共有5場大戰3局。

昨男單出現奧運金牌對決戲碼，北京、倫敦奧運金牌中國名將「超級丹」林丹，強碰隊友、里約奧運金牌諶龍，林丹先盛後衰，以21：19、12：21、12：21遭諶龍逆轉，林丹本季7站一輪遊，若無法重拾狀況，距離東京奧運恐漸行漸遠。

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混雙王程配 力退印度組合

上週澳門公開賽勇奪亞軍的台灣第一混雙王齊麟／程琪雅，昨以兩個21：14力退印度組合喬普拉／芮迪。王齊麟一日兩戰與李洋再征男雙，和今年世錦賽金牌的印尼阿赫桑／塞帝亞萬大戰3局，全場出現30次平手，最終以25：27、24：22、17：21落敗，無緣晉級。

女雙方面，台灣組合同樣上演內戰，世界排名33的許雅晴／胡綾芳以21：13、21：11擊敗張淨惠／楊景惇，次輪強碰今年世錦賽銀牌、世界排名第2的日本組合福島由紀／廣田彩花。

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