中國福州羽球公開賽》瑪琳 辛度 山口茜都bye了 名將紛翻船 小戴穩住拚5連勝

目前世界排名第4的日本山口茜，以19：21、16：21不敵世界排名33的馬來西亞選手謝抒芽。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕福州羽球公開賽女單戰場競爭激烈，至今有4位名將相繼出局。世界排名第2的台灣一姐戴資穎昨休兵一天，預計今上午10點次輪提拍上陣，對手是來勢洶洶的印尼新希望、20歲小將東宗，期待能成功拒絕冷門，取得對戰5連勝及8強門票。

台灣一姐戴資穎昨休兵一天，預計今上午10點次輪提拍上陣，對手是來勢洶洶的印尼新希望、20歲小將東宗。（資料照）

今對戰印尼新希望東宗

2018年世錦賽金牌瑪琳，福州賽首日因感冒無法與戴資穎抗衡，次局大幅落後就提前棄賽；今年世錦賽金牌印度好手辛度，經歷3局不敵台灣另一好手白馭珀。昨爆冷戲碼持續上演，生涯兩度站上球后位置、目前世界排名第4的日本山口茜，以19：21、16：21不敵世界排名33的馬來西亞選手謝抒芽；印度前球后賽娜以9：21、12：21栽在地主小將蔡炎炎拍下。

東宗在2017年成為印尼史上第2位世界青少年錦標賽女單金牌，備受期待，但她今年世界巡迴賽表現平平，單站最佳成績僅8強。

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戴資穎打東宗特別有心得，生涯4度對戰未輸過，兩人最近一次交手在9月南韓公開賽，東宗雖有備而來共製造8個局點，小戴仍靠「強心臟」全部化解，以直落2取勝，使東宗功虧一簣。戴資穎認為，目前女單水準不斷提升，每場比賽都打得激烈，她感受到諸多衝擊，但會全力以赴面對各式挑戰。

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