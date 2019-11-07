複製4年前取票模式 楊昆弼搭上東奧列車

4度出征奧運的林怡君在女子不定向飛靶資格賽最後一輪表現失常，僅排12名。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕與4年前奪下奧運門票走著相同路徑，台灣射擊好手楊昆弼昨在2019年杜哈亞洲錦標賽男子不定向飛靶決賽，以26分排名第4，即使無緣獎牌，仍搭上明年東京奧運列車。

射擊好手楊昆弼（中）在杜哈亞洲錦標賽男子不定向飛靶決賽排名第4，即使無緣獎牌，仍搭上明年東京奧運列車。（射擊協會提供）

科威特讓出門票 遞補成功

奧運射擊每個項目各國最多2張門票，科威特在男子不定向飛靶先由去年世錦賽銅牌阿爾費韓入手1張，本屆亞錦賽阿爾穆札夫、阿爾拉西迪、麥奎拉雖包辦前3名，但僅阿爾穆札夫拿下門票，楊昆弼與卡達選手穆罕默德遞補成功。

21歲的楊昆弼近年斬獲雅加達亞運金牌、拿坡里世大運金牌，卻在屬奧運資格賽的各站世界盃都無緣前二，眼見隊友紛紛進帳門票，使他背負極大壓力。

生涯第2度登上五環殿堂

楊昆弼在2016年里約奧運成為台灣射擊隊最年輕國手，就是從2015年亞錦賽搭上奧運末班車，而他即使世大運後更換槍枝托把，至今與槍枝仍屬磨合期，照樣完美複製4年前取票模式，生涯二度登上五環殿堂。

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台灣射擊有田家榛女子25公尺手槍、吳佳穎女子10公尺空氣手槍、林穎欣女子10公尺空氣步槍、呂紹全男子10公尺空氣步槍及楊昆弼，共取5席資格。

女子不定向飛靶方面，闖入決賽的劉宛渝僅排第6，4度出征奧運的林怡君則在資格賽最後一輪表現失常，僅排12名。

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