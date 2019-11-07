12強賽》早上生女、晚上勝打 朱育賢好手氣

台灣隊林哲瑄奮力跑回第一分。（記者廖耀東攝）

台、日晉級6強複賽

台灣隊賽後全隊一同玩自拍開心合影。（記者廖耀東攝）

朱育賢在12強賽的首打席，就打出致勝二壘打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕帶著「生子後」的好運氣，朱育賢在世界12強賽的首打席，就打出致勝二壘打，張奕先發7局無失分，以3：0擊敗委內瑞拉，加上日本贏了波多黎各，戰績同為2勝0敗的台灣和日本確定提前晉級6強複賽，台灣隊打出12強賽史上最佳戰績。

朱育賢賽後一開口就說：「感謝太太今天早上幫我生下1個女兒，在這個特別的日子，第1次在正式國際賽上場，非常高興能夠代打建功。」

台灣隊總教練洪一中表示，比賽前段有幾次得分機會都沒有把握住，原本有些擔心，所幸張奕表現得太棒了，完全壓制委內瑞拉，投手有這種穩定的表現，打線就可以伺機發動攻擊。

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洪總完美調度 完封委國

台灣隊打到第7局，日本、波多黎各之戰已經結束，確定台灣隊贏球就能提前晉級複賽，適時展開攻勢，2出局後林哲瑄四壞球上壘，台灣隊起用朱育賢代打，滿球數後把外角球推打到三壘方向，打穿往右半邊佈陣的委內瑞拉內野防線，一壘上林哲瑄直闖本壘先馳得點。

委內瑞拉總教練素貝羅表示，從情蒐資料知道朱育賢是強力拉打型左打，因此做了佈陣，滿球數後曾考慮朱育賢會不會改變打法，最後決定維持佈陣，那一球打在三壘線邊，即使正常守備也很難守下來。

打破僵局的台灣隊士氣大振，王威晨緊接著打出昨晚第2支安打，1支帶有打點的二壘打，9局上胡金龍安打再盜上二壘，靠著2次暴投跑回本壘，取得3：0領先。

台灣隊連2戰展現強大投手戰力，張奕7局只被擊出4支安打，投出6次三振，林凱威中繼0.2局飆2K，連2天投第9局的陳鴻文連續解決3名打者，包括2次三振，拿下救援成功。

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