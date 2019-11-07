12強賽》張奕7局0失分 敵方教頭也服氣

張奕昨先發7局無失分，對方總教練素貝羅輸得心服口服。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕國際賽初登板的張奕先發7局無失分，他表示，人生第1次投到第7局，感覺非常不可思議，委內瑞拉總教練素貝羅輸得心服口服，表示必須對張奕脫帽致意。

張奕家人也到場加油。（記者林正堃攝）

張奕前6局只被擊出2支安打，第7局再被敲2安，2出局後被攻佔一、三壘，此時張奕投球數已接近100球，下一棒又是曾擊出安打的左打梅林多茲，台灣隊投手教練吳俊良喊停，和張奕溝通後沒有換投，張奕用三振化解自己製造的麻煩，興奮地振臂高呼，全場球迷也起立歡呼。

投到第5局快要抽筋

張奕表示，其實第5局的時候感覺快要抽筋了，但是想要贏下這場比賽，決定要堅持下去，第6局一上場連投3個壞球，還好有很快調整回來，能夠第1次投完7局，自己也嚇一跳，感謝家人來到球場幫他加油，還有全場球迷的打氣。

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張奕表示，第7局教練上場時跟他說加油、加油，他馬上說是、是，也要感謝教練團的信任。台灣隊總教練洪一中則表示，雖然張奕說他快抽筋，但是每次問他都說沒問題，7局結束決定換投，張奕的表情好像是說：「什麼？要換了嗎？」這就是投手的鬥志和企圖心，專注於投球而忘了投球數。

素貝羅指出，張奕的直球很會跑，又搭配滑球巧妙運用，完全壓制打者，且出現危機時能夠用三振化解，必須脫帽致意。

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