12強賽》我拚頂級對決首勝 廖乙忠今銜命射日

廖乙忠（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕眾所矚目的12強賽台日大戰，今天晚上6點半在洲際點燃戰火，2萬張預售票早已秒殺完售，由於台灣昨以3：0擊敗委內瑞拉，日本4：0力退波多黎各，2隊預賽戰績皆為2勝0敗，篤定攜手晉級複賽，今台灣隊將全力求勝，力拚一級國際賽事雙方對戰首勝。

台灣隊總教練洪一中開心握拳，為子弟兵喝采！（記者廖耀東攝）

翻閱對戰紀錄，台、日2隊主力都以職業球員應戰，台灣隊6戰皆墨，上次交手是2013年經典賽，當時鏖戰10局才以3：4惜敗，今力求擺脫悲情。台灣隊今推出廖乙忠（見圖，記者林正堃攝）先發，近11場一級國際賽事，他僅是第2位中職球員身分先發的台灣隊投手，前一位是2015年12強賽對加拿大的左投倪福德。

廖乙忠棒球人生一路走來充滿荊棘，2013年日職選秀落榜，去年中職選秀再度落榜，隨即以自主培訓身分來到中信兄弟，今年1月升任正式球員，戰績3勝5敗、防禦率4.36，台灣大賽對桃猿先發6.1局失5分拿下勝投，寫下傳奇的一頁。

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「當作例行賽去投，交給隊友幫我。」面對台日大戰，廖乙忠說，不要太緊張、想太多，一球一球丟，把自己該做的本分做好就好，依照情蒐小組所提供的資訊去投球。

日本先發投手則是效力橫濱DeNA的左投今永昇太，本季戰績13勝7敗、防禦率2.91，2年前亞冠賽對台先發6局無失分，飆12K。上週五熱身賽對加拿大，今永先發3局無失分，飆6K。

台灣教頭洪一中說，「雖然日本實力感覺比較強，不過台日賽我們贏過兩次，希望這次在台灣再贏他們一次。」

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