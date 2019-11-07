傷兵復活》2分球16投全中 海沃德飆39分

塞爾提克海沃德（綠衣）昨2分球16投16中，並繳出平生涯新高的39分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克一哥海沃德擺脫傷病低潮後，昨面對騎士2分球16投16中，並繳出平生涯新高的39分，打出代表作，率領綠衫軍以119：113收下5連勝，目前和熱火、七六人一同並列東部龍頭。

回傷心地 重振雄風

兩年前海沃德轉戰塞爾提克，被期待與厄文攜手率領綠衫軍闖出佳績，不料該季首戰碰上騎士，海沃德只出賽短短6分鐘，便遭遇脛骨骨折的嚴重傷勢，導致整季報銷，昨回到傷心地，成功擺脫陰霾，繳出亮眼成績。

昨日綠衫軍作客騎士，海沃德飆出39分、7籃板、8助攻，全場20投17中，其中兩分球16投16中，投丟的3球都是三分球，並成為聯盟史上第10位達成以85%命中率，投進17球的球員，也是繼1967年張伯倫後，聯盟史上最高的兩分球全部命中紀錄。

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對於自己精采的表現，海沃德歸功於隊友、教練給他的機會，「我的隊友從開賽就一直傳球給我，還有教練團設計的戰術，我要把所有的讚美都給他們。」他提到，此役尾聲對手趁亂急起直追，確實是球隊得改進之處，但能獲勝是最棒的一件事。

值得一提的是，海沃德兩年前重傷報銷後，傷癒復出，表現不如預期，場均11.5分、4.5籃板、3.4助攻，得分為菜鳥年以來的新低。本季他重整旗鼓，開季至今6場比賽平均20.3分、7.5籃板、4.3助攻，逐漸找回過往身手，他說：「我覺得狀態非常好，也希望能一直保持這樣的攻擊性，雖然我們不一定每場都能打得很順利，仍希望維持下去。」

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