傷兵復活》鷹王楊恩雙十 隻手拔刺

老鷹T.楊恩（左）拚出全場最高29分，外加13助攻。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕因腳踝傷勢高掛免戰牌的T.楊恩，提前歸隊拚出全場最高29分，13助攻也締造本季新高！率老鷹在家中以108：100逆轉來犯的馬刺，並中止3連敗。只不過，賽前老鷹新生代前鋒J.柯林斯服用禁藥被逮已遭禁賽25場，也是本季包括休季期間，全聯盟第3名上了「黑藥單」的球星。

J.柯林斯（法新社資料照）

上週對熱火扭傷腳踝，笑說隊醫認為自己擁有「金鋼狼」不死血統的T.楊恩，原本評估至少得休兵半個月，但這位控球後衛恢復神速，還克服上半場8投全部摃龜、僅罰進1球的冰冷手感，易籃後火力全開判若兩人，尤其決勝第4節大爆發狂砍16分，年輕鷹王殺進殺出，隻手拔掉難纏馬刺客軍。進入聯盟第2年的T.楊恩坦言，傷處尚未完全痊癒，但已經非常接近，「腳踝還可以，至少已經不痛了。冰敷治療後持續恢復中。」

J.柯林斯藥不得 禁賽25場

至於22歲的J.柯林斯，藥檢驗出使用生長激素，面臨長期禁賽重懲，上季場均19.5分、9.8籃板的禁區長人解釋，是誤服含禁藥成分營養品，向各界道歉也將提出上訴；老鷹總教練皮爾斯則回應，突然少了J.柯林斯確實是重傷害，「很遺憾，確實對球隊造成麻煩。我們的工作，就是避免球員做出錯誤決定，或者再陷入這樣的困境。」

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