連3戰大三元 34歲大帝史上最老

湖人球星庫茲馬（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕戰績開出紅盤的湖人，昨作客公牛前3節陷入苦戰，一度落後達18分，在詹姆斯繳大三元，及年輕好手庫茲馬、庫克決勝節合砍32分帶領下，紫金大軍以118：112逆轉公牛，收下6連勝，也是自2010-11賽季例行賽以來的首次。

湖人34歲的詹姆斯（右）成為史上最年長連3戰大三元的球員。（今日美國）

34歲詹姆斯昨攻下全場最高30分、10籃板、11助攻，讓他成為史上最年長連3戰大三元的球員，原本紀錄為傳奇球星基德所締造。這是詹皇生涯第3度連3場大三元，同時也是繼1987年的魔術強森後，首位連3戰大三元的湖人球員。

再次締造大三元紀錄，詹姆斯說：「我看重的是球隊的勝利，如果沒能贏球，大三元對我來說毫無意義。」他認為，拿下大三元沒特殊秘訣，就是得在合適的時間出現在合適地點，且不吝於傳球給隊友。

決勝節前段，詹姆斯和A.戴維斯幾乎都在板凳上觀戰，見到庫茲馬和庫克率隊在短短3分鐘內打出16：0攻勢逆轉戰局，詹皇打趣地說：「他們在彌補上半場的表現吧！我開玩笑的啦！他們真的很棒，替補球員的貢獻是贏球關鍵。」

請繼續往下閱讀...

庫茲馬回歸 逆轉功臣

詹姆斯不忘大讚小將庫茲馬，認為他傷癒歸隊後，逐漸找回自己的節奏，「庫茲馬自從退出美國男籃後，就沒有參與正式比賽，現在藉由比賽慢慢找回狀態，今晚他無論是進攻、防守都展現出他的重要性。」庫茲馬昨攻下15分、4籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法