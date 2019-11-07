2019年團體世界杯桌球賽》鄭怡靜壓陣 台灣女團晉8強

台灣桌球一姐鄭怡靜（取自國際桌總官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕被視為東京奧運前哨戰的2019年團體世界杯桌球賽（ITTF Team World Cup）昨在日本東京點燃戰火，台灣女團一日2勝，首場先直落三橫掃萬那杜，並一鼓作氣以總局數3：1打敗羅馬尼亞，二連勝晉級8強。

女團由世界排名第11的台灣一姐鄭怡靜（見圖，取自國際桌總官網）領軍，搭配陳思羽和鄭先知組成鐵三角。與羅馬尼亞之戰，第一點雙打由陳思羽和鄭先知搭檔，卻踢到鐵板，7：11、5：11、8：11直落三丟掉首點。第二點由世界排名第11的鄭怡靜出戰，對決世界排名第18的絲佐寇絲，順利以11：9、7：11、11：9、11：6，扳回一城。

陳思羽接棒第三點女單，也是勝負轉捩點。雙方前4局以8：11、14：12、11：9、9：11，各拿2局平分秋色，決勝局陳思羽頂住壓力，驚險以11：9獲勝，台灣隊士氣大振。第四點再由王牌鄭怡靜出馬，輕鬆以11：5、11：8和11：2壓倒性的差距，拍落世界排名第28的莎瑪拉，收尾成功。

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強碰中國 台灣男團吞敗

台灣男團由世界排名第10的林昀儒掛頭牌，搭配陳建安與廖振珽，但首戰就碰上強敵中國；台灣全場僅靠林昀儒在樊振東手中拿下1局，其餘全敗，終場直落三輸球，今將碰上奈及利亞，必須奪勝才能晉級八強。

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