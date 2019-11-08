12強賽》我前進千葉球場 投手先打強心針

日職羅德隊出身的陳冠宇，將傳授台灣隊投手在羅德主場的投球秘訣。（記者林正堃攝）

台灣隊12強複賽前2戰將在羅德主場出賽。（資料照，記者林正堃攝）

台灣隊前進日本爭取奧運門票，首戰預計在下週一舉行。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕首度晉級世界12強棒球賽的台灣隊，將於週六飛往日本參加6強複賽，爭取以亞太區（日本隊除外）最高名次取得東京奧運棒球賽參賽資格。台灣隊前2場複賽在陳冠宇的羅德隊主球場進行，陳冠宇將傳授投手群在這裡投球的秘訣。

前2場踩羅德主場 陳冠宇傳秘訣

12強賽美洲區和亞太區（日本隊除外）排名最高的球隊將可拿到奧運參賽權，由於澳洲在預賽C組2連敗，亞太區可能只有台灣、日本和韓國晉級複賽，台灣只要排名在韓國之上，就可以進軍奧運，否則必須在明年初於台灣舉行的6搶1最終資格賽爭取最後1張奧運門票。

請繼續往下閱讀...

12強賽預賽對戰成績將帶進複賽，台灣隊複賽將出戰預賽A組第1墨西哥、第2美國，和還在進行中的C組前2名。台灣隊將於11月11、12日在千葉羅德海洋球場出賽，15、16日移師東京巨蛋球場，各場對手將在預賽全部結束後確認，複賽前2名進行冠軍戰，3、4名爭奪季軍。

內野最高票價 不到台灣一半

台灣隊在羅德球場的2場比賽，內野指定席門票3900日圓（台幣1105元），不到台灣3場洲際預賽最高價門票2500元的一半，內野自由席1700日圓（台幣482元），外野1000日圓（台幣284元），被球迷戲稱是佛心價。

陳：當心低溫和風向

陳冠宇表示，他沒看過11月中羅德球場還有比賽，這個時候氣溫大約只有11、12度，加上強大的海風，體感溫度還會更低，會提醒隊友們注意保暖。

陳冠宇表示，羅德球場不但風大，而且會從本壘後方往投手丘吹，他也會傳授投手群秘訣，要往哪個方向投，直球會往上竄、變化球更會跑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法