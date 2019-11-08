球評觀點》潘忠韋：加強基本功 胡智為應先發

胡智為昨對日本中繼表現不俗，可能會在複賽先發。（記者廖耀東攝）

球評潘忠韋認為台灣隊預賽3場整體表現不錯，複賽須加強基本功。（資料照，記者羅志朋攝）

張奕對委內瑞拉一夫當關的表現，讓潘忠韋印象深刻。（記者廖耀東攝）

江少慶帶領台灣隊拿下預賽第1勝。（資料照，記者廖耀東攝）

雖然對日本輸球，但3場比賽下來，台灣隊整體仍打得不錯，前兩戰先發投手安排明確，江少慶、張奕的表現雖不能完全預測，但確實都展現不錯壓制力。首戰的首局有得分，讓江少慶能更大膽配球，這在任何短期賽事都有效果。

次戰的張奕，可說是壓力最大的投手，因為當下形成平手僵局，但他還能夠投滿7局，展現出心態上的成熟。現場看他有失投、但非常少，展現近幾年少見一夫當關的投球，因此即使體能下滑，教練團也傾向相信他，讓他完成7局。

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比起中美洲球隊需要靠情蒐了解，台灣隊和日本隊反而比較熟，昨殘壘多是最可惜之處。昨投得最好的，則是第3任投手胡智為，雖不確定教練團昨役調度用意，但胡智為若是保持狀況，複賽應會是主力先發人選。

進入複賽後，關鍵還是在基本功，上壘、推進的能力還有加強空間，比如前天執行短打時，委國防守球員已警覺，當下有無調整戰術的空間？或許是教練團可以考量的部分。

投手調度上，教練團還是希望有壓制力的先發投手，有狀況才會換投，因此先發投手要有心理準備。再者，昨天守備在默契上有發生狀況，之後的比賽還是要想辦法維持專注力。

（球評潘忠韋口述，記者林宥辰整理）

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