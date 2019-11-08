12強賽》贏1場賺1萬鎂 中職加碼獎投打

由洪一中（右）率領的台灣隊已贏得2萬美元勝場獎金。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕昨晚雖未能擊敗日本，台灣隊仍以2勝1敗晉級東京複賽，除了有世界棒壘總會（WBSC）每場1萬美元的勝場獎金，還有中職會長吳志揚加碼發出的「立即獎」紅包，都讓休息室的氣氛維持在「沸點」。

「我雖然不是常常待在休息室裡，但進去之後，發現球隊的氛圍很好，尤其像這次總教練非常認真，王建民對於投手的掌握也非常好，打擊教練也都有注意到他們的動作。」吳志揚為了肯定台灣隊的投、打表現，在首戰賽後就和台中市長盧秀燕到休息室內發紅包。

請繼續往下閱讀...

會長立即獎 已送出逾10萬

聯盟準備立即獎，由總教練洪一中選出表現優異的投、打各1名，首戰就由江少慶和林立各得2萬元紅包；盧秀燕也加碼發給表現優異的陳冠宇和王威晨各1萬元紅包。在第2戰賽前，聯盟就決定把立即獎加倍到4萬元，結果台灣隊不負眾望，先發7局無失分的張奕和代打建功的朱育賢，都收下吳志揚的大紅包。

原本台日大戰的立即獎再加倍至8萬元，只可惜台灣仍未能在一級國際賽事對全職棒日本明星隊贏球。不過台灣隊在預賽除了可領到WBSC共2萬美元的勝場獎金，每位球員也可得到3戰共9萬元的出賽激勵獎金。

奪冠可獲150萬美元

在團隊獎金部分，冠軍可獲150萬美元、亞軍75萬美元，3、4名各50和35萬美元，連7至12名都可各領到18萬美元。WBSC規定，每隊需將50%獎金均分球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法