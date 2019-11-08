棒協理事長辜仲諒 具保6億衝日本

棒協理事長辜仲諒因有案在身，須具保6億才能前往日本參加12強複賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者楊國文／台北報導〕棒協理事長、中信金前副董事長辜仲諒因捲入「紅火案」、中信掏空案，均被限制出境，辜因欲出席本月11日起在日本舉行12強棒球邀請賽的複賽、21日參加世界棒壘總會會員大會，10月底獲准具保5億元，暫時解除紅火案的限制出境；日前，辜又以出席日本的12強賽等相同理由，獲承審中信案的高院合議庭裁准具保1億元、責付給體育署長高俊雄，准予亦自本月11日至23日解除限制出境。

檢方起訴認定，2006年辜仲諒與中信金前財務長張明田等3位主管，利用中信金轉投資兆豐金的計畫，炒作連結兆豐金股價的結構債，並以紙上公司「紅火」承接贖回結構債，獲取不法利益約10億餘新台幣。辜仲諒因出境遭通緝，特偵組赴日策動他返國，辜於2008年11月返台，以1億元交保，隔年被起訴。一審判辜9年，高院改判9年8月，高院更一審判3年6月，目前最高法院審理中。辜上月具狀聲請自本月11日至23日暫時解除限制出境。

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高院認為，辜仲諒此行具「公益」性質，且辜短期出境，不影響訴訟進行，裁准辜聲請解除限制出境，條件是具保5億元，並責付體育署長高俊雄、律師葉建廷。

辜另被控涉中信掏空案，被諭令1億元交保，一審判辜無罪，已上訴高院審理；辜日前以出席12強棒球賽等相同理由，向高院聲請解除限制出境。高院認定辜出境目的，攸關我國棒球運動在國際賽事中的權益，裁准辜以1億元具保金、並責付給體育署長高俊雄，亦於11日至23日解除限制出境。檢可抗告。

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