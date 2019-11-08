12強賽》兌現感動國人 洪總的挑戰才要開始

洪一中（記者廖耀東攝）

從投手戰力堪憂起步

〔記者羅志朋／台中報導〕宋家豪、李振昌、鄭凱文、劉致榮因故辭退，王維中不能打，投手戰力堪憂，幸賴江少慶、張奕跳出來扮英雄，台灣隊闖進12強賽複賽，此刻教頭洪一中內心想必五味雜陳。

洪一中執教生涯累計884勝、7冠都是中職史上第一，集眾榮耀於一身，卻在2008年重跌一跤，那年他接任台灣教頭，8搶3奧運資格賽許多好手不打，洪總率一票二十出頭年輕兵團逆境突圍，艱辛取得北京奧運入場券。

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然而京奧路難行，台灣爆冷輸中國，當時洪總被球迷罵翻，網路酸言酸語不曾停歇，即使當時對南韓、古巴只輸1分，對美國輸2分，整個系列賽內容不算差，洪總仍被檢討，短短半年從天堂墜落凡間。

東奧搶票關關是硬仗

有了京奧慘痛經驗，洪總老早就表明不想再帶國家隊，就怕苦澀回憶再現，今年5月底被力拱接台灣隊教頭，目標進軍明年東京奧運，他不只一次大吐苦水說實在不想接，還透露老婆一度不諒解。

即使如此，洪總仍咬牙戴著鋼盔往前衝，台灣大賽帶領桃猿6年奪5冠，隨即投入國家隊組訓，透過教練團明確分工、知人善任，加上強大後勤支援力挺，打出兩場振奮人心的經典戰役，前進東奧再跨出一大步。

只是，洪總挑戰現在才開始，12強賽複賽很可能遭遇勁敵南韓，對手勢必精銳盡出，力拚東奧門票，美國、墨西哥都是狠角色，每一關都不好過，若亞太區排名落後南韓，明年就得打6搶1資格賽，屆時挑戰將無比艱難。

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