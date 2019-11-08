福州公開賽》小戴神吊球 東宗就是沒轍

戴資穎昨在中國福州羽球公開賽，擊敗印尼女將東宗，奪對戰5連勝。（Badminton Photo提供）

小戴對戰5連勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在超級750系列中國福州羽球公開賽，即使有傷在身，腳步移動不如過往迅速，仍靠犀利控球、多變手法致勝，以21：19、21：17擊敗世界排名25的印尼女將東宗，奪對戰5連勝及女單8強入場券，今日中午12點10分遭遇21歲南韓女將金佳恩，續拚重返世界球后寶座。

戴資穎控球、經驗皆在20歲的東宗之上，昨首局因腳傷關係，移動步伐變慢，甚至多次放棄對手吊至後場的球，陷入15：19落後。小戴很快改變打法，利用精準控球調動對手，並上演連4拍將球打在同一落點，使東宗望球興嘆，一舉連下6分先馳得點，BWF官網將小戴神奇的打法剪輯成影片，成為單日最佳好球。

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今8強戰金佳恩

戴資穎在今年世錦賽、法國公開賽對上世界排名19金佳恩皆以直落2獲勝，被看好能再過1關。小戴只要鎖定4強，下週積分將能有所斬獲，從本週9萬1395分升至9萬2675分，增添重返球后的機會。不過，戴資穎想生涯4度站上世界第1，得看球后奧原希望能否打入決賽保住積分，她在8強遭遇地主選手何冰嬌，雙方過去8次交手，奧原拿下7勝1負。

周天成收拳晉8

世界排名第2的周天成昨遇上難纏的日本好手西本拳太，靠著次局最後連下3分，以21：16、21：19脫穎而出，晉級男單8強。周天成預計今日下午5點強碰中國小將陸光祖，他16強大戰3局扳倒世界排名第3諶龍，而小天在今年丹麥公開賽3局險勝陸光祖。

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