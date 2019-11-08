年度MVP大熱門 3巨頭火併

雷納德（資料照，法新社）

字母哥準大三元

哈登（美聯社）

亞德托昆波（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波昨繳出38分、16籃板、9助攻「準大三元」成績單，帶領公鹿以129：124力退快艇；另一方面，火箭在一哥哈登36分、13助攻領軍下，129：112輕取勇士，前後任年度MVP皆上演精彩全能秀，成為球隊奪勝保證。

MVP熱門人選比一比

新科MVP亞德托昆波昨寫下兩項紀錄，成為1972-73年來首位連3戰砍下至少30分、15籃板、5助攻，也是第一位開季前8戰累積至少200分、100籃板、50助攻的球員。

211公分的亞德托昆波憑藉身材優勢和出色運動能力，場上進攻無往不利，昨他提升長程火力，飆進4顆三分彈，追平個人單場新高，裡外通吃令敵手防不勝防。公鹿主帥布登侯澤都大讚，「他整場只能用『難以置信』形容！」快艇總教練瑞佛斯更以「猛獸般表現」表達對他的敬佩。

請繼續往下閱讀...

哈登5戰轟破30分

2018年MVP得主哈登在主場迎戰勇士，也讓人再次見證其恐怖得分能力，飆進6顆三分球，外加單場13罰10中，本季已有5戰轟破30分。

哈登得分易如反掌，場均高達36.5分，在得分排行榜力壓眾家好手，此外，他開季前8戰累積292分，是自1988-89年喬丹303分後新高。

不過，哈登想再次問鼎MVP仍得想辦法提升球隊戰績，火箭僅以5勝3負排西部第7，公鹿拉出4連勝，以6勝2負高居東部第二。

雷納德膝傷是隱憂

另一方面，上季FMVP雷納德也是本季MVP熱門，但他昨輪休無緣與亞德托昆波同場過招，聯盟特別解釋其豁免10萬美元（約307萬台幣）罰單的原因，「他不算是一名擁有健康狀態的球員，他因處理膝蓋問題，列入每日觀察名單，現在無法應付背靠背比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法