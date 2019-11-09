12強賽》江少慶再扛首戰 吳昇峰複製抗韓？

江少慶複賽可能再度擔綱首戰先發投手。（資料照，記者林正堃攝）

吳昇峰去年亞運抗韓成功，12強賽是否再度主投台韓大戰，值得觀察。（資料照，記者廖耀東攝）

張奕預賽投出人生最長的7局，為台灣隊搶下關鍵勝利。（資料照，記者廖耀東攝）

胡智為可望在複賽先發。（資料照，記者林正堃攝）

陳冠宇複賽將回到日職羅德大本營。（資料照，記者林正堃攝）

江可望扛起2場先發

〔記者林宥辰、黃照敦／綜合報導〕世界12強台灣隊靠著江少慶和張奕先發繳出優質內容，拿下預賽重要2勝，面對11日起展開的6強複賽，不僅要正面對決爭搶亞太區奧運門票的南韓和澳洲，墨西哥和美國也非等閒之輩，6天4戰場場硬仗，台灣隊先發投手部署、13名投手如何分工，將是最終能否帶回奧運門票的關鍵。

台灣隊預賽前兩戰先發，江少慶6局失1分、張奕7局無失分，分別封鎖波多黎各、委內瑞拉兩支中美洲強權，加上後援投手接力守成，提前搶下晉級複賽門票，江、張在複賽必將扮演先發吃重角色。前天面對強敵日本中繼3.2局無責失分表現出色的胡智為，也可能在複賽分擔一場先發。

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台灣複賽首戰，11日先迎戰A組榜首墨西哥，若教練團考量要讓江少慶負責一場以上的先發，首戰交給他的機會很高，如此在16日關鍵戰對澳洲或是若晉級17日決賽仍可確保登板。

業餘合作金庫隊側投吳昇峰，預賽3戰都僅待命、未登板，去年亞運他完美封鎖韓職球星組成的南韓隊，台灣禦韓成功，吳昇峰一戰成名，這次能否在12日關鍵戰役銜命先發，再一次讓南韓隊吃苦頭？

值得觀察的是，前兩場對墨、韓都在千葉羅德球場，台灣教練團是否考慮到效力日職羅德隊陳冠宇的主場優勢，託付其中一戰先發重任，將影響全盤的投手調度。

台灣隊預賽3戰攻擊不連貫，殘壘過多，相較之下，團隊投手成績則不差，團隊防禦率壓低到僅2.67、被打擊率1成90。複賽強敵環伺，如何激發最強投手戰力，讓每個投手都稱職貢獻己力，將考驗教頭洪一中、投手教練吳俊良和王建民的調度功力。

陳冠宇回到熟悉主場

台灣隊除了重兵決戰C組出線的韓澳之外，面對A組出線的墨西哥和美國也不容閃失，墨西哥隊有美職3A打者，日職前阪神、前巨人洋打者納瓦洛、維拉紐瓦也在陣中；美國隊則盡是美職各隊重點新秀或小聯盟老將。

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