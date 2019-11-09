12強賽》台日比一比 球評直指跑壘態度

林泓育台日戰打出深遠飛球未積極跑壘，日本球評上原浩治認為是勝負分水嶺。（資料照，記者林正堃攝）

日本球評上原浩治（前）表示，日本隊為了避免失誤，在國際賽都賣力跑壘。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「細節」、「態度」一直是外界評價台日棒球實力差距之外，難以拉近的兩大關鍵因素，前天台日大戰林泓育「怠慢跑壘」，日本球評上原浩治直指這是比賽勝負分水嶺。

未審先判 林泓育「慢跑」

前天一局上日本添得2分，下個半局台灣反攻，兩出局王威晨在一壘，林泓育一棒掃成左外野深遠飛球，眼見有機會形成兩分砲，結果球頂著逆風打在全壘打牆上彈回場內，日本左外野手近藤健介接球後迅速回傳內野。

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一開始目送球且沒積極跑壘的林泓育只上到一壘，王威晨停留在三壘，無緣回本壘搶分；台灣教頭洪一中的解釋是「林泓育可能以為是全壘打，所以放慢腳步，會告訴選手打出去一開始就要認真跑。」林泓育的解釋是「以為是界外球。」

上原浩治：氣勢差很大

上原浩治表示，林泓育這球打出去，台灣隊從板凳區到牛棚球員都覺得是全壘打，最終沒能回本壘得分，如果這一分能跑回來，氣勢上會有很大不同，「國際賽任何失誤都可能對戰局產生致命傷害，日本隊有這樣觀念，所以總能看到選手賣力跑壘。」

中職打者擊球後沒積極跑壘的例子屢見不鮮，兩年前例行賽張志豪敲出右外野深遠飛球，一開始他站在原地沒跑，等球打在全壘打牆才拔腿狂奔，衝二壘時遭回傳球觸殺出局，當時他表示以為是界外球才沒全力跑，並向球迷道歉，做了錯誤示範。

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