12強賽》墨棒子好兇 一數據台灣投手必看

台灣複賽首戰將對上墨西哥隊。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕12強三地預賽昨全落幕，台灣隊複賽首戰的對手墨西哥，是最引人注目的球隊之一，即便上屆就殺進季軍戰，今年卻以大比分差連勝3場，包括8：2打爆美國隊，將是台灣隊複賽棘手的強敵之一。

墨西哥預賽扮地主，開幕戰對多明尼加就猛轟3發全壘打，打爆今年在中日龍隊奪8勝的日職洋投羅梅洛，次役讓美國紅襪前年選秀首輪投手霍克投不滿5局，最後更轟垮車輪戰的荷蘭，3戰猛得24分，僅掉5分，投打發揮得淋漓盡致。

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即便陣中幾乎都是墨聯球員，墨西哥中心打線以日職新舊洋砲為主，包括今年各自效力巨人、阪神的維亞努威瓦、納瓦洛，還有前中日、歐力士的克拉克，再加上本季在教士3A單季19轟的奎羅斯，4人就合計貢獻12分打點。

攻擊指數0.804 揮空率也驚人

值得注意的是，墨西哥打線攻擊指數0.804，固然兇猛，卻也吞下33次三振，複賽6隊僅比澳洲隊還少，揮空率不低。

墨西哥在投手方面也展現餘裕，小聯盟3A的維拉、雷耶斯，加上墨聯的拉米瑞茲，三名先發最多投完4局就退場，對於牛棚有一定信心，14名登錄投手都有上場紀錄，防禦率僅1.88。

過去台灣在經典賽和12強都無緣和墨西哥交手，上屆墨國在12強分組賽都曾以1分差讓日、韓嚇出冷汗，最後在決賽輸日本屈居第4，今年以非凡氣勢捲土重來，盼能再創佳績。

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