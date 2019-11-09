福州公開賽》戴資穎晉4強 贏球可重登球后

現任球后奧原希望將與戴資穎對戰。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在超級750中國福州公開賽8強戰帶傷上陣，耗時52分鐘以2：1拍下南韓女將金佳恩，取得對戰3連勝及4強門票，接下來將迎戰現任球后奧原希望，贏球即可重返球后寶座。

周天成今天晚上將迎戰安童森。（法新社）

戴資穎帶傷上陣，擊敗南韓女將金佳恩，進軍4強賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎結束法國賽後出現傷勢，本週帶傷出征，昨碰上世界排名19的金佳恩，過去兩人兩度碰頭，皆由小戴以直落二獲勝。

將迎戰現任球后奧原希望

即便有傷在身，戴資穎首局仍以精準的控球讓對手疲於奔命，以21：15先馳得點。次局小戴失誤較多，腿部也略有不適，以11：21讓出，但決勝局再次找回節奏，成功擋下金佳恩的反撲，以21：13搶下4強門票。

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去年福州賽退賽的戴資穎闖進4強後，下週積分從9萬1395分升至9萬2675分。今中午1點她將和奧原希望正面對決，兩人曾10度過招，小戴取得6勝4負優勢，且近期收下2連勝。若戴資穎今贏球，積分將上升至9萬4325分，確定重返球后寶座；即便小戴在4強止步，奧原也得拿下冠軍，才能保住球后。

周天成4強賽 與安童森交手

世界排名第2的台灣一哥周天成，昨在8強戰以21：17、21：18擊敗世界排名22的中國好手陸光祖。四強戰預計在今晚8點和世界排名第5的安童森交手，過去兩人6度對決，小天取得5勝1負。

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