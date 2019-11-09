團體世界杯桌球賽》台灣男女隊同進4強 史上頭一遭

陳建安貢獻兩點勝利，居功厥偉。（歐新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕同樣在8強戰遭遇香港，同樣激戰至第5點，台灣隊在9月亞錦賽靠陳思羽貢獻兩勝驚險獲勝，昨在2019年團體世界杯桌球賽則輪到一姐鄭怡靜挺身而出，她獨拿兩點，助台灣隊首度闖進4強。

林昀儒率台灣隊闖進團體世界杯男子組4強。（歐新社）

這也是本土女將繼2016年世界團體錦標賽奪銅後，再次在世界級團體賽事打進4強，今天將和尋求9連霸的中國隊爭奪決賽門票。

台灣隊昨第一點雙打陳思羽／鄭先知雖以1：3敗給蘇慧音／李皓晴，但世界排名11的鄭怡靜隨後以3：1逆轉香港一姊杜凱琹，報了亞錦賽落敗的一箭之仇。

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第三點，陳思羽以直落三擊落蘇慧音，助台灣隊聽牌。接手的鄭先知雖以2：3不敵杜凱琹；決勝點，鄭怡靜頂住壓力，以3：1逆轉李皓晴，寫下對戰15連勝，也結束這場3個半小時的激戰。

男子組方面，台灣隊在8強戰遭遇小組賽爆冷擊敗日本的英國隊，打頭陣的陳建安／廖振珽聯手以3：0解決杜林克霍爾／賈維斯，開出紅盤。隨後林昀儒面對在小組賽連退日本兩大主力張本智和、丹羽孝希的皮契福德，也以直落三獲勝，徹底擊垮英國隊士氣。

陳建安面對2008年世青賽冠軍戰手下敗將杜林克霍爾，也毫不手軟以3：0完封，幫助台灣隊繼2013、15年之後第三度挺進4強，今天上午10點將迎戰南韓隊。另一場男子組4強賽，則由尋求衛冕的中國隊對決地主日本隊。

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