奧運棒球門票剩4 台灣關關都難過

台灣隊晉級12強賽前6強，明起繼續為奧運門票打拚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園機場報導〕承載著國人的期盼與祝福，台灣隊昨出征12強複賽，繼續為奧運門票努力。明年東京奧運是繼2008年北京奧運之後，棒球項目再次重返奧運，但名額僅6個，台灣隊要搶進奧運，得經過重重關卡。

日本、以色列已底定

由於名額有限，對世界各國成棒隊而言，搶進奧運都是挑戰，身為地主國的日本隊，已先拿到1個名額，還有1個名額是歐非兩洲的資格賽，參賽的6支球隊裡，由以色列隊拿下資格。本屆12強賽將決定2個名額，分別是「美洲最佳」、「亞太最佳」。

請繼續往下閱讀...

如今12強複賽共6支球隊晉級，扣除日本，亞太區的台灣、南韓、澳洲3隊全數「存活」，美洲則是美國和墨西哥兩隊2搶1。美、墨兩隊無論最終名次，只要比對方佳，就可取得奧運門票；台、韓、澳3隊取1隊，概念也一樣，取得比南韓和澳洲更佳的名次，台灣就可重返奧運。美、墨兩國的落敗方，和12強已淘汰的美洲各國，明年初會在亞利桑那舉辦美洲資格賽，冠軍隊代表1個奧運名額。

若台灣隊最終排名不敵南韓或澳洲，拿下奧運資格的機會就剩下明年初的最終資格賽，也就是「6搶1資格賽」，性質類似北京奧運前的8搶3資格賽，各洲第1名以外的隊伍，透過錦標賽取得資格賽參賽資格，共6隊再戰，爭奪奧運最後1席。

12強賽若敗 明年拚6搶1

台灣隊在亞錦賽奪冠，已確定有6搶1資格賽的參賽權，但球迷都盼望，12強賽就能勝過南韓、澳洲，提前拿下奧運門票。值得一提的是，6搶1資格賽在台灣舉辦，即使台灣隊屆時已有奧運門票而未參加，台灣預計仍會做東。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法