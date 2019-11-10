12強賽》我西文簡介成「中國台北」 棒協：概括承受

12強賽官方簡章的西班牙文版本，台灣隊被寫為「China Taipei」。（讀者提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣隊殺進WBSC世界12強棒球錦標賽複賽，有讀者反映，12強的簡章把台灣隊英文Chinese Taipei，印成China Taipei。中華棒協秘書長林宗成解釋，WBSC官方版本分為英文和西班牙文，China Taipei是西班牙文（拉丁文）版，西班牙文稱中華隊就是這樣的讀音（支那台北）與拼法，我們只能概括承受。

林宗成說，這次12強官方手冊有WBSC（世界棒壘總會）與中華棒協的版本，而WBSC的官方語言有英文及西班牙文，英文為Chinese Taipei、西班牙文則為China Taipei，兩者有所不同，這是西班牙文的用法，「國外哪會為台灣想那麼多！」所以我們在國際上有點辛苦，也因此老外常把「中華民國」、「中華人民共和國」混淆。

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林宗成說，西班牙文的拼法是無可改變的問題，「只有概括承受」，這也是棒協常辦國際賽的原因之一，讓世界與中南美洲認識台灣，了解「中華民國」不是「中華人民共和國」，讓他們儘量來台灣、認識台灣。

林宗成強調，讀者看到的China Taipei為西班牙文版本，「但中華棒協版本一定不會用錯，英文版和中文版都是Chinese Taipei！」他也說，中華棒協是中華奧會的成員，必須遵守國際奧會規章。

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