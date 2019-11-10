福州羽球公開賽》戴資穎傷退 辭香港賽備戰年終

戴資穎因左膝不適退賽，止步4強，香港賽也宣布棄賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎（右）與奧原希望（左）打到第3局中段才退賽。（Badminton Photo提供）

奧菲爭冠 牽動戴資穎排名

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姐戴資穎昨在超級750系列中國福州羽球公開賽，與新科球后奧原希望激戰至第3局，小戴因左膝傷勢影響，在技術暫停後選擇退賽，終以21：19、12：21、6：11止步4強，但仍保有重返世界第一的機會。

4強止步 仍有機會重返球后

戴資穎此行帶傷上陣，左膝處有明顯包紮，她仍一路先後擊退西班牙名將瑪琳、印尼東宗和南韓金佳恩，昨小戴面對日本名將奧原的犀利攻勢，靠著關鍵時刻的穩健表現先馳得點。

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無奈戴資穎身體狀況欠佳，次局失誤明顯增加，決勝局試圖重整旗鼓，依舊未能以最佳狀態應戰，技術暫停時與教練賴建誠商討後決定棄賽，賽後小戴表示，沒有足夠的休息時間，這週都帶著左膝不適感出賽，為了避免傷勢加劇才選擇退賽。

事實上，由於世界羽聯（BWF）密集賽程，讓連日征戰的名將都坦言受不了，戴資穎帶傷上陣就是一例，疲勞感劇增讓日本球王桃田賢斗也直言，現在他最想做的就是能夠放長假。

戴資穎此行雖止步4強，積分仍上漲至9萬2675分，至於上屆奪亞軍的奧原，本屆得力拚奪冠，才能以9萬3236分保住后座，否則積分停留在9萬1586分，小戴依舊能在本週第4度登頂，將「小戴障礙」推高至143週。

原本戴資穎將以頭號種子參戰本週二的超級500香港公開賽，為獲得更完善休息，已確定棄賽，專心養傷備戰下月11日開打的中國廣州年終總決賽。

福州賽爭冠 奧原戰陳雨菲

奧原近2次從戴資穎手中奪勝，都是拜小戴傷退所賜，令她開心不起來，今她將與中國陳雨菲爭奪個人本季首冠。陳雨菲以20：22、21：8、21：17在4強逆轉加拿大華裔李文珊。

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