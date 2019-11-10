12強賽》4戰3王牌調度 胡智為是關鍵

胡智為與江少慶在桃園機場接受球迷祝福。（記者姚介修攝）

台灣隊投手張奕。（記者姚介修攝）

〔記者龔乃玠／桃園機場報導〕超級循環賽將在6天打4戰，台灣隊除了兩大王牌江少慶、張奕之外，如何安排其他2戰先發投手課題浮上檯面。總教練洪一中昨表示，胡智為、吳昇峰和廖乙忠都是考量人選。

台灣帶1敗進複賽，相較1勝的南韓居下風，必須多搶幾勝，若兩大王牌其一先在11日首戰對墨西哥，有操作「投1休4」16日再戰澳洲的空間，但洪總不考慮，坦言球員不是自己球隊的人，必須徵詢同意，「初步沒有這種想法。」

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有利台灣的是，前2戰打完墨西哥、南韓，可休2天再打美國、澳洲，如此一來，胡智為有機會扮演關鍵角色。球評潘忠韋分析，胡智為預賽對日本投長中繼（3.2局無責失），不無可能是個測試，準備在複賽扮演類似雙先發角色。

潘忠韋解釋，台灣隊前2戰只要輸1戰就會陷入不利，勢必會讓所有好投手都做準備，由於不能指望先發都會撐滿至少7局，後面誰來接手就顯得重要，胡智為就是其中一名人選。

至於誰來打頭陣較佳？潘忠韋認為，江少慶和張奕都很合適，不過教練團應會考量張奕身體恢復狀況，畢竟他才在6日投出生涯新高的7局102球，多休一點比較保險。

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