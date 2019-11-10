1夜2人轟破50分皆徒勞 還不是第一次

D.羅素大砍52分，仍無法帶領勇士奪勝。 （美聯社）

籃球是齊心合力的團隊運動，昨在NBA完全驗證。拓荒者里拉德狂轟60分、勇士D.羅素也砍下52分，雙雙創下生涯新高，但所屬球隊都輸球，創下史上第2次單日有2名球員轟破50分，但球隊皆吞敗的紀錄；上一次要追溯至1978年4月9日，當時金塊D.湯普森攻下73分、馬刺葛文進帳63分，但2隊皆吞敗仗。（記者廖聿偉）

里拉德生涯6度飆破50分大關，刷新隊史紀錄。（美聯社）

悲劇英雄 里拉德60分寫紀錄 D.羅素飆52分

〔記者廖聿偉／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德昨大爆發，全場出手33次命中19球，包含7記三分彈，罰球15投全進，豪取生涯新高60分，無奈二當家麥考倫完全熄火，僅進帳8分，終場拓荒者115：119不敵籃網，里拉德成悲劇英雄。

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無獨有偶，傷癒復出的D.羅素狂砍52分，外加9籃板、5助攻，卻也無法拿下勝利，終場勇士119：125敗給灰狼，吞下本季第7敗，戰績排名西部倒數第2。

前一次出現單日2名球員得分破50大關，要追溯至2005年12月23日，砍將艾佛森和卡特分別攻下53分與51分；當時卡特率籃網取勝，但艾佛森所屬的七六人卻吞敗。

里拉德6度破50分大關

里拉德打出生涯代表作，單場60分成為隊史新紀錄，刷新個人在2017年所創下的59分。同時追隨K.湯普森、詹姆斯、柯瑞、布克和沃克的腳步，成為現役第6位單場爆量攻下60分以上的球員。另外，生涯6度飆破50分大關，也是隊史紀錄，並列現役球員第3多。

飆分秀卻無法率隊贏球，里拉德坦然面對，「這就是比賽的一部分，畢竟我們連2天出賽，賽前熱身時身體都很僵硬，我膝蓋也不太舒服，但大家用意志力支撐，輸球也只能接受事實。」

勇士傷兵滿營，D.羅素傷癒復出替球隊注入強心針，還奮力繳出生涯代表作，可惜球隊在延長賽飲恨。D.羅素認為，「單場得超過50分很不容易，是生涯很棒的成就，但輸球卻令人沮喪。我們一度控制比賽，但關鍵時刻幾次進攻失手，只能將勝利拱手讓人。回去會再檢討，看影片找出問題所在。」

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