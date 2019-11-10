雙星連線收7連勝 湖人傲視聯盟

A.戴維斯昨轟下26分，與詹煌率隊拿下7連勝。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人開幕戰在「洛城內戰」中敗給快艇後，已超過2週不知敗仗滋味。昨在主場迎戰熱火，紫金雙星A.戴維斯和詹姆斯聯手出擊，分別轟下26與25分，率隊95：80拿下7連勝，戰績高居聯盟第1。

詹姆斯達成生涯第1000場單場攻下20分以上的紀錄，排名史上第3。（法新社）

詹皇千場攻破20分 史上第三

詹姆斯此役進帳6助攻和4籃板，無緣連4場大三元，但達成生涯第1000場單場攻下20分以上的紀錄，排名史上第3，第2是「天勾」賈霸1122次，「郵差」馬龍1134次排第1。

湖人全隊僅2人得分上雙，但用堅強防守就足以致勝。此役將熱火投籃命中率壓低至35%，三分球命中率17%，全場僅失80分，創下本季新低。美媒分析，本季湖人擁有A.戴維斯、豪爾德和麥基坐鎮禁區，加上詹姆斯壓制對方後衛群，場均失分僅98.5分，排名西部第2，成為連勝主因。

熱火在末節初拉出10：4的反擊，將落後分差縮小至6分，未料突然陷入得分荒，4分鐘內1分未得；詹姆斯則在此時接管戰局，第4節獨得12分，尤其2記致勝三分彈，完全摧毀熱火的反撲氣焰。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯摯友魏德也在場邊觀戰，他透露：「我們的兒子效力於同一支校隊，平時很常見面。但在魏德面前打球，仍勾起我很多回憶，畢竟我們曾聯手在熱火奪冠，一起經歷美好的時光。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法