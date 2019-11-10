東契奇30分大三元 也白工收場

「新人王」東契奇3度「30分大三元」。（今日美國）

上季年度「新人王」也做白工，東契奇殺進殺出拚出生涯新高38分，外帶14籃板、10助攻的亮眼佳績，更已超越成名前輩「大帝」詹姆斯，榮膺聯盟史上21歲以下首位3度「30分大三元」的超級新星！只不過，獨行俠主場102：106不敵來犯的尼克，2連勝中斷，還讓東部墊底弱隊止住4連敗，足令斯洛維尼亞天才鋒衛的紀錄之夜帶有遺憾，締造本季第4次、生涯第12回三雙演出的東契奇，賽後自責無法力挽狂瀾，「最後一波攻勢原有機會打平，但我做出錯誤選擇，那不是我想要的出手方式。」（記者梁偉銘）

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