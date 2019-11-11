小天難破「魔王關」 桃田狂掃本季10冠

周天成在福州羽球公開賽不敵桃田賢斗，苦吞對戰7連敗。（法新社）

福州公開賽惜敗摘亞軍

桃田賢斗本季10冠

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級750系列中國福州羽球公開賽男單決賽，即使第3局克服落後劣勢，一度扳平戰局，逼得世界球王桃田賢斗得使出渾身解數，小天最終功虧一簣，以15：21、21：17、18：21落敗，苦吞對戰球王的7連敗。

世界球王桃田賢斗本季10冠，追平退役的李宗偉紀錄，並居史上之最。（法新社）

決勝局3度追平 功虧一簣

桃田驚濤駭浪中完成福州賽2連霸，本季打遍天下無敵手，共狂掃10座冠軍，追平退役的馬來西亞「拿督」李宗偉2010年紀錄，並居史上之最。

周天成連兩年在福州賽決賽遭遇桃田，即使都逼入決勝局，卻難以突破「魔王關卡」。他昨第3局從0：5落後，頑強抵抗三度追平，可惜在17：17平手時，無法一鼓作氣，反被球王以4：1攻勢收下勝利。

桃田追平李宗偉紀錄 有機會締新猷

25歲桃田本季包括世錦賽、亞錦賽，11度打入決賽，僅年初印尼大師賽屈居亞軍，目前決賽拉出10連勝，並奪2場超級1000、3場超級750大賽金盃，含金量十足。如今，他單季10冠與李宗偉平分秋色，本週將出征香港公開賽及12月年終總決賽，有望締造歷史新猷。

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桃田近兩年制霸男單戰場，但心中最大的痛是當年因涉賭遭日本國家隊無限期禁賽，錯過2016年里約奧運，陷入最大低潮。賭博事件使桃田珍惜能在場上奮戰的時光，不因打下多座冠軍而自滿，仍秉持苦練再苦練的信念，試圖變得更強大，他說：「我需要更努力訓練，回饋幫助過我的人，希望搶下東京奧運資格，屆時打出最佳表現，感謝所有人。」

結束福州賽征戰，桃田香港賽首輪迎戰印度前球王斯里坎特；周天成首戰對上日本選手常山幹太。

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