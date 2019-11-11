小戴重返球后 奧原2週就退位

戴資穎明天將第4度登上世界球后寶座。 （badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎今年福州公開賽打入4強，積分小有收穫，而日本名將奧原希望昨女單決賽以21：9、12：21、18：21遭中國陳雨菲逆轉，屈居亞軍，小戴確定明日生涯第4度登上世界球后寶座，且短期內無人能撼動其地位。

悲情奧原本季「6亞」

奧原昨決賽遭逆轉，本季打6場決賽全敗，至今6座亞軍堪稱悲情。因和冠軍失之交臂無緣加分，她本週積分不變，仍維持在9萬1586分，使戴資穎以9萬2675分超車，明日世界羽聯（BWF）更新最新排名，小戴再度成為球后。至於奧原10月下旬才首度成為世界第一，卻短短2週就退位。

戴資穎前天福州賽4強退賽，本週香港公開賽又棄賽，主因是10月法國公開賽時左膝出現傷勢。她坦言，需要時間讓身體休息，為顧全大局才退出香港賽，期待休兵逾1個月後，能以健康身體重返戰場，在12月11日中國廣州開打的年終總決賽力拚佳績。

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值得一提的是，戴資穎不打香港賽，下週會失去去年香港賽4強積分6420分，改補同屬超級500、今年9月南韓公開賽4強分數，世界積分維持在9萬2675分。奧原是去年香港賽冠軍，若無法衛冕成功，將再被扣分；陳雨菲即使香港賽捧冠，世界積分最高僅9萬2465分，兩人都無法衝擊球后位置，小戴將穩居世界第一至12月年終賽開打。

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