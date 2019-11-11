中信盃26隊搶冠 熱血寫故事

中信盃棒球賽熱烈進行中，將由26支隊伍爭奪總冠軍。 （中信慈善基金會提供）

〔記者吳清正／台北報導〕今年台灣少棒隊贏得U12世界盃、IBA世界軟式少棒賽和小馬聯盟世界少棒賽冠軍，其中有16位小國手來自中信慈善基金會「愛接棒計畫」所資助的棒球隊，昨天他們現身「中信盃全國棒球錦標賽」晚會現場，勉勵26支參賽球隊的球員們，全力以赴爭取冠軍的榮耀。

為期5天的中信盃棒球賽，已在11月9日於屏東中信公益園區開打，昨天除了是分組預賽第2天，來自全國的26支少棒與青少棒隊，也進行技術挑戰賽、明星對抗賽及棒球金頭腦挑戰賽。

昨天的晚宴現場，包括主辦單位中信慈善基金會副董事長陳國世、執行長高人傑、董事陳佳文、黃志宜、卓長興、台灣運動彩券公司總經理林博泰、國立中正大學教授鄭勝耀等人，都現身為小球員們加油。

請繼續往下閱讀...

陳國世致詞時勉勵球員：「只要努力、不放棄任何機會，在球場上的你們一定能發揮許多意想不到的能力，創造更多不一樣的人生夢想，甚至穿上國家隊球衣為國爭光！」

小國手葉弘仁、陳世展和羅際威也上台分享打球和學習的經驗，為520多位參加中信盃的球員加油打氣。葉弘仁表示，因為家境清寒，為了省錢，襪子破了好大個洞也只能照穿，後來連鞋子都破了，影響到練球，學校主任和其他球員家長主動送他新鞋，才能替換，感謝這麼多人的幫助。

中信慈善基金會自2014年推動「愛接棒計畫」，優先資助球隊中弱勢孩童比例較高的學校，透過補助孩子營養費、課後輔導費與球具設備更新等項目，讓孩子們打球也能培養生活自理能力、兼顧課業學習與品格教育發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法