12強賽》「一場一場來！」江少慶今戰墨搶勝

12強複賽台灣隊賽程

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕「一場一場來！」台灣隊今天上午11點在千葉ZOZO海洋球場進行12強複賽首戰，總教練洪一中知道關關難過，但首戰交由江少慶先發，希望他能像在台灣一樣替全隊搶勝。

墨派出光芒3A投手雷耶斯對戰台灣。 （特派記者林正堃攝）

昨天過26歲生日的江少慶，今將對墨西哥先發。 （特派記者林正堃攝）

晉級複賽6隊昨都在海洋球場依序練球，台灣隊被安排在中午時段，剛好和今天比賽時間差不多；練完球後，台灣隊就拉車回飯店稍事休息，晚間再觀看兩小時對墨西哥的情蒐影片。

台灣隊內野手先熟悉人工草皮。 （特派記者林正堃攝）

昨慶生許願 台灣多贏幾場

江少慶昨過26歲生日，他透露其中一個心願就是希望台灣能再多贏幾場，在5日預賽首戰對波多黎各先發6局只被敲3安失1分，也希望複製好投。「接下來比賽都準備得很OK了。」江少慶認為墨西哥和中南美洲的球風差不多，只是墨國打者會更去思考、不會輕易出棒。

全隊練球 先適應人工草皮

對於球場的人工草皮和風向，江少慶則認為「因為是人工草皮，打出去的滾地球都會很強勁，但我們守備很堅強，OK的。」內野手王勝偉昨初步適應場地，他認為必須注意紅土區和內野草皮接觸的地方，因為硬度有差別。

請繼續往下閱讀...

墨推光芒3A雷耶斯先發

在昨晚6國記者會上，墨國總教練卡斯楚也宣布今將由雷耶斯（Arturo Reyes）出戰台灣，27歲的雷耶斯是光芒3A投手，今年7月還入選3A明星賽，在預賽對荷蘭先發3局飆5K無失分。若照墨西哥於預賽的投手調度，今對台灣應也採投手車輪戰方式。

複賽其他兩戰都在今晚6點，日本派出山口俊在千葉球場對上澳洲隊魯吉克；南韓則在東京巨蛋推出王牌左投梁玹種對上美國隊龐斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法