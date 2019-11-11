12強賽》墨善用投手車輪戰 底細得摸清

台灣隊昨在千葉球場進行賽前練球。（特派記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕12強台灣隊複賽首戰A組龍頭墨西哥隊。墨西哥隊強打眾多，投手群則大打團隊戰，連同首戰對多明尼加因雨只打6局，墨西哥全隊無人投超過4局，是晉級6隊唯一，將投手車輪戰發揮得淋漓盡致。

王柏融進行賽前練習。 （特派記者林正堃攝）

墨西哥今天推出雷耶斯迎戰台灣，他預賽時面對荷蘭僅投3局就「收工」，接手的7位投手僅1人失分，10：2輕取荷蘭。預賽前2戰，墨西哥先發投手也都沒投滿5局，而是車輪戰，總計團隊防禦率僅1.88、被打擊率2成。

台灣隊打者該如何因應投手車輪戰？球評潘忠韋指出，墨國先發投手群球速不快、變化球種多，但後援投手群就普遍擁有球速，加上變化球搭配，配球不複雜但頗有威力：「打者策略要清楚，很可能每打席遇到的投手都不一樣，事前的準備功課就很重要。」

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潘忠韋說，墨隊總教練卡斯楚來自道奇體系，投手調度、佈陣都和美職球隊頗像：「雖是投手車輪戰，但其實後援投手群分工固定，比如卡斯提拉諾就是中段主戰。」

至於面對墨西哥打線要注意之處，潘忠韋提到兩位打者，一是開路先鋒瓊斯，二是游擊手薩拉扎。潘忠韋說：「瓊斯很常偷點，利用腳程上壘，兩人都不易被三振。中心棒次方面，預賽另2隊投捕以對角線配球，如內角快速球搭配外角滑球的方式，頗有效果。」

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