12強賽》抗韓3部曲 吳昇峰有譜

「抗韓英雄」吳昇峰（右圖）明可望先發。 （特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕再扮「抗韓英雄」！從前年亞錦賽，到去年雅加達亞運，32歲的側投吳昇峰都對南韓先發出賽，這次雖然尚未正式公布，但他明晚6點再對南韓先發的機率濃厚，有機會再扮先發奇兵。

預賽3場都沒上 不在意

12強預賽3場都在牛棚待命，吳昇峰最後都沒能上場，但他昨天練完球後，表示自己不會在意沒有上場，「我在預賽是負責前半段的投手待命，因此沒能上場其實是好事，代表我們的投手都很穩定。」

至於在複賽的任務，吳昇峰則表示教練團已經告知，「我已經知道我的任務，也知道要怎麼調整。」不過教練團目前尚未公開宣布，吳昇峰表示並不方便透露，但強調：「教練有教練的考量，每一場都要把心態準備好。」

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和王宗豪是陣中唯二的業餘選手，吳昇峰表示和職業球員的身分不同，其實是其次，畢竟只是選擇不同，「有機會能進來，雖然我不是特別突出，還是希望能幫球隊加分，不敢說要表現多麼好，但短局數甚至先發，只要把任務完成，就是對球隊有效果。」

金廣鉉明可望出戰台灣

吳昇峰在前年亞錦賽對南韓先發5局無失分，去年8月亞運更是面對南韓全職業明星隊，結果成為5局失1分的勝利投手，還讓南韓王牌梁玹種吞敗，堪稱新一代「抗韓英雄」，兩人更在賽後合影。梁玹種今對美國先發，明天南韓可望派出另一左手強投金廣鉉出戰台灣。

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