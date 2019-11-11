12強賽》複賽6隊世界排前7 強度更勝奧運

世界12強棒球賽複賽，晉級的6隊都是世界排名前7名的勁旅。（資料照，法新社）

今天開打的世界12強棒球賽複賽，晉級的6隊都是世界排名前7名的勁旅，比賽的強度比奧運有過之而無不及，加上日本之外的5隊要爭取2張奧運參賽門票，非贏不可的企圖心強烈。

奧運有分區資格賽，世界排名19的以色列就在歐非區資格賽奪得第1，率先取得奧運參賽權。

12強賽則完全依據世界排名來決定參賽球隊，預賽只有世界排名第5的古巴慘遭滑鐵盧，日本（1）、美國（2）、韓國（3）、台灣（4）、墨西哥（6）和澳洲（7）都展現世界排名名列前茅的實力，順利挺進6強複賽，真正的競爭現在才開始。

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12強賽排名最高的亞太區（日本除外）和美洲區球隊將取得奧運參賽權，亞太區的台灣、韓國和澳洲形成3搶1，其中韓國因為在10月中的亞錦賽只打到第4名，目前沒有參加奧運最終資格賽的門票，如果台灣在12強賽拿到奧運參賽權，韓國還可以遞補參加奧運最終資格賽；如果澳洲在12強賽勝出，韓國就確定和奧運絕緣，台灣則是已經握有最終資格賽的門票，澳洲12強賽若未拿到奧運門票，仍可以爭取大洋洲資格賽第1參加最終資格賽。

美洲區7隊參加12強賽，只有美國和墨西哥晉級複賽，排名在前的球隊就可以取得奧運參賽權，另一隊則必須參加美洲區資格賽，第1名可拿到奧運門票，2、3名參加最終資格賽。目前已取得最終資格賽門票的還有歐非區資格賽第2名荷蘭和亞錦賽第3名中國。（記者吳清正）

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