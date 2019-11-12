新龍王斷湖人7連勝 今對決前龍王

「新龍王」西亞卡姆（右）本季至今9戰場均27.4分、9.4籃板，表現不輸雷納德。（美聯社）

詹姆斯（左一）繳出本季第4次大三元，湖人仍吞下本季主場首敗。（法新社）

快艇雷納德今將面對前東家暴龍。（資料照，法新社）

西亞卡姆接班 衛冕軍未沉淪

〔記者林岳甫／綜合報導〕今夏失去雷納德，一度被看衰將成為史上最弱衛冕軍的暴龍，在上季破繭而出的西亞卡姆順利接班後，戰力維持不墜，昨他攻下24分、11籃板，率隊以113：104終結湖人7連勝，並寫下對戰10連勝，本季戰績7勝2敗高居東部第2，依舊是不容小覷的勁旅。

西亞卡姆上季場均貢獻16.9分、6.9籃板及3.1助攻，可說稱職扮演雷納德的副手，並榮膺年度最佳進步獎。

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西亞卡姆本季表現完全不輸雷納德，至今9戰平均貢獻27.4分、9.4籃板與3.7助攻，是暴龍在開季打出亮眼成績的頭號功臣。他透露，「我從雷納德身上學到穩重及面對難關都不能驚慌，現在就是努力將這兩點融入我的比賽，始終對自己保持信心。」

3連勝的暴龍今將迎戰由雷納德領軍的快艇，最大焦點是前後龍王雷納德、西亞卡姆之間的對決。范維利特表示，對湖人這場守住前隊友D.格林，使他9投皆墨，今天同樣要努力以團隊防守完美壓低雷納德的影響力。

湖人昨吞下本季主場首敗，「大帝」詹姆斯繳出13分、13籃板及15助攻白搭，而他目前4度大三元，與獨行俠東契奇並列第1。

詹姆斯大三元 湖人主場首敗

詹姆斯上季因傷，例行賽僅打55場，創下生涯新低，也未能率隊晉級季後賽；如今，他用近5戰4場大三元證明寶刀未老，也是湖人隊史首位開季10戰締造4次三雙的名將。

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