誰是「中」流砥柱2》沙波尼斯承衣缽 扛起溜馬禁區

溜馬沙波尼斯（中）昨貢獻21分、16籃板，助隊擊敗魔術。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA近年進入大三分時代，傳統苦力中鋒逐漸失去空間，各隊開始找尋具機動力、傳球視野的全能中鋒。溜馬沙波尼斯儼然是溜馬解答，昨他繳出21分、16籃板及7助攻，小勝魔術全能長人伍切維奇的18分、17籃板，率溜馬以109：102擊敗魔術，取得3連勝。

溜馬一哥歐拉迪波上季因右膝肌腱撕裂整季報銷，至今仍在養傷且歸期未定；主力中鋒M.透納開季4戰扭傷右腳踝，預料得缺席至少2週。

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沙波尼斯的父親老沙波尼斯擁有221公分、136公斤重量級身材，當年在國際舞台具主宰力，還能力抗美國隊，於2011年正式成為名人堂球星。

211公分的沙波尼斯身材雖不如父親魁梧，仍有本事在溜馬站穩腳步，本季場均20分、13籃板及4.1助攻，皆為生涯最佳。隊友布洛格登表示：「沙波尼斯絕對能成為明星球員，他在禁區宛如是頭野獸，防守、進攻、傳球都太出色。」

單場僅11罰 改寫聯盟紀錄

此外，魔術、溜馬球員昨都不願進行身體碰撞，合計僅站上罰球線11次，打破1980年由湖人、快艇保持的12次，創NBA單場罰球最少紀錄。

魔術伍切維奇昨攻下18分、17籃板。（美聯社）

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