盧比歐打底 太陽奮「勇」升起

太陽昨擊敗籃網，總教練認為單場22分、12助攻的盧比歐（右）居功厥偉。（美聯社）

太陽布克（前）昨攻下全隊最高27分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕太陽近年是西部弱旅，上季分部還敬陪末座，本季主力中鋒艾頓才打1場就因用藥遭禁賽，原以為將繼續沉淪，沒想到在老經驗主控盧比歐穿針引線及布克穩定供輸火力下，逆勢成長，昨兩人合力進帳49分、21助攻，率隊以138：112撕破籃網，近5戰贏4場。

擺脫後段班 衝西部第5

太陽上季例行賽19勝63敗，場均攻下107.5分、失分116.8分，都排在聯盟後段班。

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太陽上季前9戰僅2勝7敗，本季前9場6勝3敗暫居西部第5。場均得分116.8分、失分109分，脫胎換骨關鍵為29歲盧比歐發揮極大作用，他目前場均貢獻13.6分、8.6助攻及6.8籃板。

本季太陽打法與昔日勇士如出一轍，團隊至今場均送出28.1助攻，居聯盟第1，昨傳出37次助攻、僅6次失誤。主帥威廉斯歸功於此役拿下22分、12助攻及0失誤的盧比歐，「靠盧比歐為我們打下好的基礎，利用調度隊友跑位及分享球，完美執行戰術。」

太陽另一功臣布克昨轟下全隊最高27分、9助攻，開季至今投籃命中率54.5％、三分球命中率也有53.2％，為生涯最佳。

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