UBA賽前記者會》挾MVP光環 林彥廷、李吟娸成焦點

HBL男子組MVP林彥廷（左）、李吟娸（中）及「舉重女神」郭婞淳在UBA賽前記者會合照。（記者林岳甫攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽本週登場，昨賽前記者會邀請「舉重女神」郭婞淳擔任宣傳大使，曾懷抱籃球夢的她表示，很享受進場看球的感覺，希望有機會再和大家一起拋彩帶。

舉重女神郭婞淳 擔任宣傳大使

公開一級女生組本週四在佛光大學開打，男子組則是25日在輔仁大學登場。昨邀請各校新生分享對大學生涯的期待，其中在HBL時期拿下MVP的政治大學林彥廷、台灣師大李吟娸成為焦點。

林彥廷認為，上大學後，自我管理變得很重要。至於和新球隊磨合，林彥廷說，現階段和學長的溝通很不錯，不需太過急躁，想先熟悉大學的球風，「期待開賽時遇到更多比自己成熟的對手，刺激自己更進步。」

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師大後衛李吟娸認為，高中拿下MVP並沒有特殊光環，仍得做好自己的事情，並虛心接受學姊的指導，「想在場上多幫助學姊，沒做到會覺得有點失望。」她表示，上大學後自己的時間變多，希望把英文學好，未來也想申請到國外當交換學生。

郭婞淳國中原本打籃球，曾夢想成為國手，但她說：「最後一場籃球賽是上籃放槍，球隊輸掉比賽，真的很內疚、難過。」

球隊解散後，郭婞淳改練田徑，但也發生不少糗事，包含全中運接力賽掉棒，原住民運動會則是滑倒，直到接觸舉重才為她開啟輝煌的運動生涯，「第一屆青奧奪牌，讓我確定自己可以站上國際舞台，也算是讓我換了一條路爬起來。」

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